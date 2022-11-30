Совфед одобрил законы о "ЛГБТ-пропаганде" и о запрете протестовать возле госучреждений

Российские сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации 30 ноября большинством голосов поддержали пакет поправок в законодательство о ЛГБТ. Они также одобрили закон, запрещающий митинговать возле различных государственных учреждений, транспортных узлов и культовых сооружений. Трансляция заседания велась на официальном сайте верхней палаты Федерального собрания.

Первый из названных нормативных актов вводит юридическую ответственность за ЛГБТ-пропаганду среди всех слоев населения, а не только среди несовершеннолетних, как это было раньше. Депутаты окончательно приняли его на прошлой неделе. Под текстом поправок подписались свыше трехсот законотворцев.

Вторая инициатива предусматривает запрет на демонстрации у зданий вокзалов, аэропортов, школ, больниц, детских площадок, органов публичной власти и церквей. Этим же законопроектом, который приняли в третьем чтении тоже на прошлой неделе, признанные иноагентами в РФ граждане лишаются права организовывать митинги и пикеты где-либо.