На Урале полиция ищет участников серийных нападений на автомобили с Z-символикой

Екатеринбургские правоохранители приступили к поиску поджигателей автомобилей с изображенной на них символикой поддержки военной спецоперации (Z-наклейками). Как сообщает местное издание E1.ru, за последние две недели подобных ночных инцидентов зафиксировано сразу несколько. Начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых охарактеризовал поступки нападающих на автомобили как "дикие выходки".

"Сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают жильцов микрорайона, также проводят иные оперативные мероприятия, огласке не подлежащие — по понятным причинам. По итогам начавшейся работы полиция примет обоснованное процессуальное решение", - рассказал он.

Отметим, что с начала военной спецоперации ее противники массово поджигали по всей стране здания военкоматов и призывных пунктов. В Генеральном штабе два месяца назад таким злоумышленникам пригрозили делами о терроризме, а военкоматам усилили охрану.