ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:01

Росгвардия усилила охрану военкоматов

фото ЗакС политика Росгвардия усилила охрану военкоматов

Рост числа нападений на здания военкоматов стал причиной усиления их охраны сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Специальные меры приняты и в Москве, и в регионах: около зданий отныне дежурят группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

"Кроме того, по всей стране — они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО", - добавил единоросс.

Хинштейн отмечает, что в последнее время злоумышленников уже удавалось задерживать возле военкоматов при попытке поджога.

В конце сентября в Генштабе заявили, что поджоги военкоматов будут квалифицироваться как теракты. Как показала дальнейшая практика, к таковым приравниваются и несостоявшиеся попытки поджогов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама