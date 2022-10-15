Росгвардия усилила охрану военкоматов

Рост числа нападений на здания военкоматов стал причиной усиления их охраны сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Специальные меры приняты и в Москве, и в регионах: около зданий отныне дежурят группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

"Кроме того, по всей стране — они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО", - добавил единоросс.

Хинштейн отмечает, что в последнее время злоумышленников уже удавалось задерживать возле военкоматов при попытке поджога.

В конце сентября в Генштабе заявили, что поджоги военкоматов будут квалифицироваться как теракты. Как показала дальнейшая практика, к таковым приравниваются и несостоявшиеся попытки поджогов.