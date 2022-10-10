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Новости 17:41

В Петербурге по делу о подготовке теракта арестовали 26-летнего медика

фото ЗакС политика В Петербурге по делу о подготовке теракта арестовали 26-летнего медика

Фрунзенский районный суд Петербурга постановил взять под стражу медбрата Максима Асрияна, которого обвиняют в попытке совершить теракт  (ч. 1 ст. 205 УК), о чем сообщает издание "Бумага". В следственном изоляторе он пробудет как минимум до 8 декабря.

По версии следствия, фигурант "террористического" дела намеревался поджечь здание военкомата на Южном шоссе, но уже на месте передумал осуществлять свой замысел, захватив все необходимое для поджога.

На заседании, в числе прочего, прозвучал довод о возможных связях Асрияна с зарубежными спецслужбами, а также о его возможных симпатиях к идеологии боевой организации "Легион "Свобода России". Защита молодого человека добивалась предварительной меры в виде подписки о невыезде, ссылаясь на проблемы на здоровьем.

26-летнего мужчину задержали в Пулково в минувшую пятницу.

В конце сентября представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что отныне поджоги военкоматов, участившиеся по всей стране, будут приравниваться к терактам.


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