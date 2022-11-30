"И снова от вас нет письма": Навальному в колонии перестали передавать послания от супруги

Пребывающему в колонии строгого режима во Владимирской области политику Алексею Навальному не передают письма, которые ему шлёт супруга, о чём сообщает она сама на просторах запрещённой в РФ соцсети.

В послании, адресованном супруге и датированном 25 ноября, оппозиционер жалуется на отсутствие письменных вестей от жены.

"И снова от вас нет письма. Ну что ж. Мы странно встретились и странно разойдёмся. Ваш муж (пока ещё)", - обращается к супруге Навальный.

В качестве выхода из ситуации политик предлагает писать ему в те газеты, "куда зэки пишут, чтоб жену по переписке найти", и выслать координаты изданий.

Напомним, что не так давно Навальному, включённому в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ужесточили условия пребывания в колонии. Его перевели в ПКТ. Согласно новым условиям, оппозиционеру запрещены любые встречи с родственниками.