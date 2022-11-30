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Новости 17:59

Дворец детского творчества в Петербурге вынужденно оставался без тепла из-за аварии на линии

фото ЗакС политика Дворец детского творчества в Петербурге вынужденно оставался без тепла из-за аварии на линии

Дворец детского творчества (ДДЮТ) в Московском районе Северной столицы вынужденно проводил досуг без отопления ввиду произошедшей на линии аварии, передаёт "Деловой Петербург".

Территорию, соседствующую с проводимыми работами, превентивно оградили сигнальными лентами. Устранением пробоин в сети занималось несколько единиц спецтехники и аварийная бригада. Очевидцы сообщают о паре, который идёт от места протечки на Алтайской улице, 24.

"Внимание! Отопление в здании ДД(Ю)Т отключено в связи с аварийной ситуацией 30.11.2022 до 19:00", — указывается в объявлении, расклеенном на дверях близлежащих к месту событий дверях.

Напомним также, ранее в среду, 30 ноября, жители севера Петербурга жаловались на холод в домах.


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