Официальная инфляция в России с начала года перескочила через отметку 11%

Росстат рассмотрел изменения цен на потребительском рынке за неделю с 22 по 28 ноября. Товары и услуги всех типов подорожали в сравнении с предыдущей неделей на 0,19%. Инфляция с начала года, по версии Росстата, составила уже 11,07%.

Наиболее серьезный рост в розничной цене показала сезонная продукция: свекла (+2,54%), огурцы (+2,06%), морковь (+1,98%), помидоры (+1,62%), лук (+1,57%), картофель (+0,86%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю сахар (-1,1%), гречка (-0,82%), подсолнечное масло (-0,5%), черный чай (-0,4%), курица (-0,36%), макароны и глазированные конфеты (-0,22%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали дизельное топливо (+0,95%), шампунь (+0,61%), пеленки (+0,55%), зубная паста (+0,51%), мужские носки (+0,28%) и сигареты (+0,24%).

Между тем, если верить последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении снизилась до 12,04%.