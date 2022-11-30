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Жители Адмиралтейского района жалуются на перебои с теплоснабжением

фото ЗакС политика Жители Адмиралтейского района жалуются на перебои с теплоснабжением

В Петербурге на отсутствие отопления 30 ноября массово жалуются жители Адмиралтейского района, сообщает "Фонтанка". О перебоях в подаче тепла днем их предупредили чиновники из районной администрации. Проблемы должны были испытать жильцы примерно полусотни домов.

Ситуацию объяснили ремонтными работами на подающих путепроводах. Завершить их обещают днем в четверг. Испытавшие дискомфор граждане при этом отмечают, что горячая вода из крана продолжает идти.

С похожими сложностями накануне пришлось столкнуться жителям северной части города: в некоторых домах Выборгского района стало холодно из-за ремонта теплосетей на улице Есенина.

Фото: gov.spb.ru


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