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Новости 10:27

Мобилизованным петербургским бизнесменам предоставят рассрочку на оплату аренды имущества

фото ЗакС политика Мобилизованным петербургским бизнесменам предоставят рассрочку на оплату аренды имущества

Базирующиеся в Петербурге компании, руководители которых одновременно являются учредителями в одном лице, индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые ранее были мобилизованы, а также те из них, кто отправился на спецоперацию добровольцем, получат отсрочку с дальнейшей рассрочкой платежей за аренду городского имущества. Данную информацию сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко во время прямого эфира, проводимого Центром управления регионом в Северной столице.

"Сегодня необходимо поддержать наших воинов. В городе действует ряд мер поддержки как самих призванных в ходе частичной мобилизации, так и их семей", - напомнил петербургский глава Александр Беглов.

Вернувшимся с СВО предпринимателям будет предоставлена возможность платить аренду городского имущества "за период прохождения военной службы равными платежами не чаще одного раза в месяц или квартал, в зависимости от платежного периода, который прописан в договоре".

Договоры об аренде при этом должны быть заключены со Смольным в лице комитета имущественных отношений, а также с государственными унитарными предприятиями и другими бюджетными организациями. Сумма платежа не должна превышать 50% от размера арендной платы за платежный период.

Напомним, Беглов объявил о завершении частичной мобилизации в Петербурге 2 ноября. В городе принят ряд мер поддержки призывников.


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