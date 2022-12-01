Повелий: Петербург не использует реагенты, всякие яды и прочие химикаты на дорогах

Вице-губернатор Северной столицы Анатолий Повелий рассказал о том, какие в городе на Неве используются средства для очистки улиц от снега, а также для борьбы с гололедицей, передаёт "Комсомольская правда в Петербурге".

По его словам, никакими вредными веществами улицы не посыпают.

"Петербург не использует реагенты, всякие яды и прочие химикаты. Используется простая соль", - заявил вице-губернатор, рассказывая о местах для складирования снега.

Ранее петербуржцы неоднократно высказывали опасения, что глыбы снежных масс при таянии могут выделять вредные вещества, оказывающие токсическое воздействие на окружающую среду. Повелий заверил, что никакой опасности для природы они не представляют.

Ранее в Смольном поручили дорожникам не допускать избыточного использования соли при уборке улиц.