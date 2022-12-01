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Новости 12:58

В зоне СВО погиб житель Ленобласти Вадим Штормило

фото ЗакС политика В зоне СВО погиб житель Ленобласти Вадим Штормило

В ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО) погиб житель Кировского района Ленобласти Вадим Штормило, информирует пресс-служба райадминистрации в своём паблике в слцсети "ВКонтакте".

Звание и возраст погибшего не уточняются. Свои соболезнования родным и близким Штормило выразил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

"В тяжелый час прощания разделяю боль огромной утраты с родными Вадима Николаевича Штромило. Соболезную его семье, друзьям, землякам ― жителям поселка Назия", — высказался губернатор.

Ранее стало известно, что во время специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, погиб житель Подпорожского района Ленинградской области Иван Петров. Сообщалось, что в боевых действиях он участвовал в составе ЧВК "Вагнер".


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