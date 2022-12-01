Смольный планирует оставить без изменений аренду земельных участков в следующем году

Ставки аренды земельных участков, находящихся в собственности города, останутся в 2023 году без изменений, следует из проекта постановления городского правительства. Документ опубликован на сайте городской администрации 1 декабря для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"Проектом предусмотрено установление с 01.01.2023 величины коэффициента динамики рынка недвижимости (Кд) на уровне 1,24, соответствующем уровню указанного коэффициента на период 2022 года", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как следует из текста записки, в связи с санкционным давлением в Петербурге наблюдается снижение деловой активности на рынке аренды земельных участков с "превалирующим числом закрытий бизнеса" на таких участках. В связи с этим повышение арендной платы в 2023 году "не соответствует ситуации на рынке аренды земельных участков, способно привести к увеличению социальной напряженности".

В то же время сохранение существующей ставки позволило бы сохранить социальную стабильность и поддержать петербургских предпринимателей, говорится в тексте, подписанном главой комитета имущественных отношений Леонидом Кулаковым.

Днем ранее петербургское Заксобраниме одобрило законопроект о передаче предпринимателям земельных участков под размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов в случае, если ранее арендованный ими участок был исключен из схемы размещения НТО.