Суд продлил арест участнице "Мирного сопротивления" Ольге Смирновой

Кировский районный суд Петербурга 1 декабря продлил арест участнице движения "Мирное сопротивление" Ольге Смирновой. Ее собираются судить по статье о распространении заведомо ложной информации о российской армии (ст. 207.3 УК). Смирнова останется в следственном изоляторе минимум до 18 декабря, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

Адвокат Мария Зырянова, которая представляет интересы Смирновой, просила суд назначить ее доверительнице меру пресечения, не связанную с заключением под стражу: домашний арест или запрет определенных действий.

Следователь рассказала в суде, что Смирнова якобы препятствует ходу следствия и отказывается называть пароль от своего телефона. Также обвинение настаивало, что расследование дела еще не закончено. Зырянова отметила, что следователь уже пыталась в октябре перейти к рассмотрению дела по существу, но из-за процессуальных нарушений дело было возвращено прокурору.

Смирнова в суде рассказала, что считает ее нахождение в СИЗО необоснованным. Она заявила, что минимум с 2014 года выступает с пацифистской позицией и не собирается менять свои взгляды.

Напомним, Смирнову держат в СИЗО с начала мая. Причиной стали несколько постов в группе движения "ВКонтакте" о спецоперации, которые, по мнению следователей, не соответствуют официальным заявлениям Министерства обороны. В СК действия Смирновой сочли дестабилизирующими обстановку в стране и создающими панику среди населения. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Леньков