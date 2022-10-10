Суд вернул дело Смирновой прокурору

Кировский районный суд Петербурга вернул в прокуратуру материалы дела участницы движения "Мирное сопротивление" Ольги Смирновой, обвиняемой в распространении "фейков" о Вооруженных силах России (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом ЗАКС.Ру сообщила ее адвокат Мария Зырянова.

Материалы возвращены из-за процессуальных нарушений, уточнила защитница. Других подробностей Зырянова не раскрыла в связи с подпиской о неразглашении.

Смирнова остается в СИЗО. Ранее ей был назначен арест до 15 января. Активистке грозит до 10 лет лишения свободы за несколько публикаций во "ВКонтакте" на тему спецоперации на Украине. Свою вину обвиняемая не признает.