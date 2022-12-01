В ходе личного приёма Беглов пообещал петербурженке отремонтировать мост в Невском районе

Петербургский градоначальник Александр Беглов провёл личный приём граждан в стенах Смольного, информирует пресс-служба городской администрации.

Среди прочих к губернатору обратилась жительница Невского района, которая попросила его привести в порядок пешеходный мост через реку Оккервиль, который расположен между домами на улице Дыбенко и Товарищеском проспекте. В октябре переправу сочли аварийной и закрыли проход по ней. Беглов поручил профильным ведомствам отремонтировать её до мая 2023 года и подготовить необходимый пакет документов для принятия его в собственность Петербурга.

Ещё одна петербурженка, проживающая в Невском районе, попросила у градоначальника велосипедную дорожку, которая бы пролегла по улице Коллонтай от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности. Беглов дал поручение обустроить её в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что до 2030 года в Петербурге планируют обустроить до 300 км велодорог.