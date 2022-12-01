Горсуд продлил арест брату экс-главы Калининского района

Городской суд Петербурга определился 1 декабря с продлением меры пресечения Павлу Громову — брату бывшего главы Калининского района Ивана Громова, проинформировала объединенная пресс-служба городских судов. Обвиняемому в мошенничестве предпринимателю предстоит пробыть под стражей еще как минимум до 23 февраля следующего года.

Громов и защитники возражали против продления ареста. Вместо этого они предлагали изменить меру пресечения на залог в размере одного миллиона рублей, но безуспешно.

Громова обвиняют в 14 эпизодах мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о хищении средств городского бюджета в период, когда его брат возглавлял петербургский комитет по информатизации и связи. Общая сумма вменяемого ущерба превышает 244 миллиона рублей.

На продлении содержания Громова в СИЗО настаивало следствие, указывая, что срок его ареста истекает 6 декабря, однако "окончить расследование к указанной дате не представляется возможным", уточнила судебная пресс-служба. Уточняется, что с 11 октября он параллельно с другими фигурантами и их защитниками знакомится с материалами дела, которых в сумме насчитывается свыше 200 томов. Также следствие апеллировало к необходимости "выполнить иные необходимые процессуальные действия, в том числе продлить сроки ранее избранных мер пресечения". Если же обвиняемые и адвокаты попытаются затянуть время изучения материалов дела, следствие намерено обращаться в суд с ходатайством об установлении предельного срока ознакомления.