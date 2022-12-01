Центробанк усомнился в необходимости продления программы льготной ипотеки

Банк России не видит смысла в продлении программы льготной ипотеки по ставке 7 % на следующий год, сообщил 1 декабря "Интерфакс" со ссылкой на выступление первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой. Последняя назвала льготную ипотеку антикризисной мерой, необходимость в которой отпала.

"Как антикризисная мера эта программа сработала, в этих целях в ней потребности нет, поэтому сохранять ее в неизменном виде потребности тоже нет", — отметила Юдаева. Она признала наличие "определенных дисбалансов" на рынке, в том числе возникших по вине льготной ипотеки, и провозгласила необходимость "определенной коррекции".

Также Юдаева сообщила, что ЦБ проводит опрос банков на тему возможности отмены программы льготной ипотеки. "[Опрос] еще не завершен, поэтому сейчас преждевременно комментировать, потому что мы не получили результаты и не проанализировали их", — указала она.

Ранее о возможность сворачивания льготной ипотеки заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Выступая в Госдуме, он рассказал, что ведомство полагает последним днем действия программы 31 декабря. В связи с этим в СМИ появились сообщения о том, что петербургские застройщики ожидают роста продаж жилья до конца 2022 года.