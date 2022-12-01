Сенатор Ковитиди заявила, что запрет латиницы в рекламе не коснется символов Z и V

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, соавтор законопроекта о запрете использования латинских символов в рекламной продукции, не считает символы Z и V противоречащими собственной инициативе, рассказал 1 декабря "Подъём". В беседе с изданием член Совфеда пояснила, что указанная символика используется в социальной рекламе, а ее проект касается рекламы коммерческой.

"Буквы Z, V и, кстати, O — неофициальные символы, которые получили распространение после начала специальной военной операции. Эти латинские буквы наносятся на технику, однако официальными воинскими символами они не являются, как и не являются элементами рекламы", — заявила Ковитиди.

Сенатор уточнила, что применение подобной символики в социальной рекламе "совершенно не противоречит" законопроекту, так как он "в первую очередь направлен на урегулирование текста рекламы в коммерческой среде". "Поэтому нельзя сказать, что этот законопроект запретит использование знаков Z, V и O в качестве символов в борьбе с нацизмом", — резюмировала Ковитиди.

Сегодня на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о запрете использования в рекламе некириллических алфавитов. В пояснительной записке к проекту авторы называли кириллицу "основой нашего культурного кода, которая даёт возможность сохранить самобытность в условиях активного продвижения мировой массовой культуры" и говорили о необходимости ее защиты. Помимо Ковитиди подпись под инициативой поставил второй сенатор от Крыма Сергей Цеков.