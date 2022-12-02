В Петербурге заочно арестовали обвиняемого в убийствах экс-помощника замглавы МВД

Суд в Петербурге заочно арестовал Дмитрия Скворцова, которого следствие считает близким к криминальному авторитету Константину Яковлеву (Косте Могиле) и причастным к нескольким громким заказным убийствам, пишет "Фонтанка". Фигурант уголовного дела находится в розыске и, по сведениям издания, покинул Россию около года назад.

Криминальные эпизоды с предполагаемым участием Скворцова охватывают период с 1996 по 2001 годы. Среди них — покушение на убийство предпринимателя Ливи Абрамова вместе с телохранителем, а также ликвидация Олега Тарана. Последний был близким человеком Владимиру Кулибабе, которому в "бандитском Петербурге" 1990-х Скворцов подчинялся.

Характерно, что заочно арестованный петербуржец в XXI веке сумел сделать карьеру в МВД, дослужившись до помощника заместителя министра. На этой должности он находился с 2016 по 2020 годы.

Отметим, что в конце ноября против бывших товарищей убитого в 2003-м Кости Могилы завели уголовное дело о бандитизме, основанное на событиях почти 30-летней давности.