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Новости 10:26

Градозащитники опасаются сноса бывшего Кожевенного завода на Васильевском острове

фото ЗакС политика Градозащитники опасаются сноса бывшего Кожевенного завода на Васильевском острове

В Петербурге на углу Масляного канала и Кожевенной линии заметили сигнальные ограждения, которые в сообществе "Живой город" расценили как подготовку к сносу. Конструкции появились вокруг корпусов бывшего Кожевенного завода А. А. Парамонова.

Здания на перекрестке входят в ансамбль "Кожевенная линия, дом 1-3, литера Р". Лицевые корпуса, у которых обнаружились ограждения, по наблюдениям градозащитников, в ранее опубликованном списке на снос не значились.

В марте КГИОП включил в реестр региональных памятников другие части этого комплекса зданий: котельную и особняк-контору завода.

Кожевенный завод А. А. Парамонова появился на Васильевском острове в самом конце XIX века. Над проектами строительства и расширения работали архитектор Альфред Ашемур и гражданский инженер Лев Андреев.

фото: Живой город / Telegram


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