Градозащитники попросили нового главу "Почты России" отреставрировать принадлежащие компании памятники

Петербургские градозащитники обратились 2 декабря с открытым письмом к новому генеральному директору "Почты России" Михаилу Волкову, о назначении которого стало известно накануне. Поздравив его с новым постом, они напомнили о значении почты для формирования не только связей внутри страны, но и культурной идентичности населяющих ее людей.

Упомянув различные произведения русской литературы, в которых упоминается почтовая служба, авторы перешли к делу. "Тем больнее нам наблюдать, как в нашем великом городе на медленную и мучительную смерть брошены несколько памятников архитектуры или ценнейших образцов исторической застройки своей эпохи", — написали они и перечислили здания, ремонту которых, по мнению активистов, новый глава "Почты России" мог бы поспособствовать.

Градозащитники перечислили здания, находящиеся на балансе компании и нуждающиеся в ремонте. Это деревянная дача Фридриха Кана в Сестрорецке, товарный пакгауз Варшавского вокзала и доходный дом Лесниковых на Херсонской улице.

"В Санкт-Петербурге нет и не может быть места брошенным памятникам архитектуры", — выразили мнение активисты. Он попросили Волкова "первыми же своими решениями устранить это досадное недоразумение, бросающее тень на тысячелетнюю историю" российской почты и распорядиться о реставрации объектов.

Подписи под обращением поставили движение "Живой город", фонд "Голодай", движения "SOS Снос" и "Центральный район за комфортную среду обитания", а также инициативная группа "Музей семьи Фаберже".