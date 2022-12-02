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Новости 12:55

Минпросвещения оценило замену школьных охранников на росгвардейцев в 600 млрд рублей

фото ЗакС политика Минпросвещения оценило замену школьных охранников на росгвардейцев в 600 млрд рублей

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев получил ответ от Минпросвещения, посвященный финансированию безопасности школ. Чиновники подсчитали, что предлагаемое усиление охраны школ по всей стране потребует привлечения на службу более 776 тысяч росгвардейцев. На эти меры уйдет более 594 млрд рублей в год.

Ответ министерства касался идеи Цивилева заменить в школах и детсадах сотрудников ЧОП росгвардейцами, которая пришла ему в голову после сентябрьского расстрела школы в Ижевске. Из полученных выкладок чиновников депутат сделал вывод, что инициатива не подлежит реализации ввиду своей дороговизны.

"Они (цифры — прим. ЗАКС.Ру) сопоставимы, например, с бюджетом Петербурга 2018 года и половиной предполагаемых расходов городской казны в 2023 году", - рассудил единоросс.


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 




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