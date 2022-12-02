Сноуден принял присягу и получил российский паспорт

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден стал обладателем российского паспорта, сообщил 2 декабря "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.

"Эдвард получил вчера паспорт гражданина РФ и принял в соответствии с законом присягу", — приводит агентство слова юриста.

Кучерена также отметил, что Сноуден "конечно, рад" и благодарит Россию за предоставление гражданства, благодаря чему он "полноценный теперь гражданин РФ". "Ну и самое главное — по Конституции России впредь его нельзя выдавать иностранному государству", — добавил адвокат.

Супруга Сноудена также планирует получить гражданство России. "В настоящее время мы собираем необходимые документы для подачи заявления на получение гражданства, — уточнил Кучерена. — Думаю, что процесс сильно не затянется".

О том, что Сноуден стал российским гражданином, стало известно в конце сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.