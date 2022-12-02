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Новости 13:30

Двухсотлетний дом в Кронштадте сдадут в льготную аренду

фото ЗакС политика Двухсотлетний дом в Кронштадте сдадут в льготную аренду

 

Расселенный более десятилетия назад аварийный дом по адресу Посадская улица, 35 в Кронштадте петербургские чиновники рассчитывают сдать в льготную полувековую аренду по программе "Рубль за метр". Об этом пишет строительное издание "Канонер" со ссылкой на замглавы администрации Кронштадтского района Олега Кадомцева.

От победителя торгов потребуют провести капитальный ремонт за свой счет, после чего он будет платить месячную аренду в размере одного рубля за каждый квадратный метр.

Заброшенное здание на углу Посадской улицы и улицы Велещинской построили в начале XIX века. Оно признано памятником регионального значения.

На неделе сообщалось о том, что арендаторов на тех же условиях ищут для трех деревянных домов на Собственном проспекте в Петергофе.


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