Кравцов подтвердил планы включения в школьные учебники раздела о СВО

Минпросвещения подготовило школьные программы по истории с рассказом о спецоперации на Украине и направило их в Минюст, рассказало РИА "Новости" со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова 2 декабря.

"Да, обязательно в учебниках это будет", — заявил министр, отвечая на вопрос журналистов о том, появится ли в школьных учебниках по истории раздел о СВО. Он отметил, что "уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть". Сами новые единые программы уже подписаны главой Минпросвещения и направлены в Минюст.

В сентябре стало известно о том, что Минпросвещения планирует добавить в школьные учебники рассказ о спецоперации, сведения об этом содержались в приказе ведомства. Согласно документу, ученики должны рассказывать о причинах распада СССР, а также о "возрождении Российской Федерации как мировой державы", включении Крыма в состав России, спецоперации и других событиях начала XXI века.