В Совфеде предложили контролировать оборот табачной продукции по аналогии с крепким алкоголем

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов высказался 2 декабря в пользу установления контроля за оборотом табачной продукции по аналогии с крепким алкоголем. При этом он предположил, что происходить это могло бы под контролем Росалкогольрегулирования.

Своим мнением Артамонов поделился на встрече спикера Совфеда Валентины Матвиенко с замминистрами — статс-секретарями ведомств. Он уточнил, что эксперты оценивают потери бюджета из-за недостаточного контроля за оборотом табачной продукции на уровне приблизительно 90 миллиардов в год.

"В этой связи предлагаем процедуру контроля за поставками сырья, производством, продажей табачной продукции вести по аналогии с крепким алкоголем, возможно, под эгидой Росалкогольрегулирования", — приводит слова сенатора РИА "Новости".

Также Артамонов указал, что Минфин внес в правительство четыре законопроекта о регулировании оборота табачной продукции и попросил ускорить процесс их рассмотрения.

В конце октября Минздрав сообщил об уменьшении количества курильщиков в России в два раза за последние 12 лет.