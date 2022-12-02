Голикова сообщила о снижении количества граждан на бирже труда

Количество официально зарегистрированных безработных в России уменьшилось относительно прошлой недели, следует из слов вице-премьер Татьяны Голиковой. Чиновница провела 2 декабря заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда.

"Продолжается последовательное снижение регистрируемой безработицы — в центрах занятости зарегистрировано 562,5 тысячи безработных граждан. Ситуация на рынке труда стабильная и находится на постоянном контроле", - приводит слова Голиковой пресс-служба правительства.

Отметим, что неделей ранее вице-премьер говорила о 564 тысячах безработных.

Также в ходе совещания Голикова заявила о снижении за неделю с 76,3 тысячи до 72,3 тысячи человек количества работников в простое и с 81 тысячи до 78,6 тысячи человек — количества сотрудников в режиме неполного рабочего дня или недели.

Помимо прочего, чиновница озвучила сведения об уровне безработицы за второй месяц осени. "В октябре уровень безработицы по методологии Международной организации труда по сравнению с сентябрём не изменился и остаётся на уровне 3,9 %", - заявила она.