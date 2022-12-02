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Новости 19:01

Петербургский ЗакС в 2023 году будет читать "АиФ" и "Комсомолку"

фото ЗакС политика Петербургский ЗакС в 2023 году будет читать "АиФ" и "Комсомолку"

Законодательное собрание Петербурга ищет поставщика периодики в 2023 году. Пресса может обойтись бюджету в 345 тысяч рублей, следует из закупки, опубликованной 1 декабря. 

Среди изданий, которые интересуют работников Мариинского дворца, газеты "Аргументы и факты", "Ведомости", "Коммерсантъ", "Комсомольская правда" и другие. Также Заксобрание оформит подписку на журналы "Русская речь", "Финансы и бизнес" и "Проблемы прогнозирования". Всего в перечне 32 наименования. 

Напомним, ранее похожую закупку опубликовала администрация губернатора Петербурга. Кроме привычных изданий о госслужбе и ландшафтном дизайне, в списке интересующих журналов появился глянец о яхтах. Смольный потратит на периодику 1,6 млн рублей. 

Константин Леньков


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