Петербургский ЗакС в 2023 году будет читать "АиФ" и "Комсомолку"

Законодательное собрание Петербурга ищет поставщика периодики в 2023 году. Пресса может обойтись бюджету в 345 тысяч рублей, следует из закупки, опубликованной 1 декабря.

Среди изданий, которые интересуют работников Мариинского дворца, газеты "Аргументы и факты", "Ведомости", "Коммерсантъ", "Комсомольская правда" и другие. Также Заксобрание оформит подписку на журналы "Русская речь", "Финансы и бизнес" и "Проблемы прогнозирования". Всего в перечне 32 наименования.

Напомним, ранее похожую закупку опубликовала администрация губернатора Петербурга. Кроме привычных изданий о госслужбе и ландшафтном дизайне, в списке интересующих журналов появился глянец о яхтах. Смольный потратит на периодику 1,6 млн рублей.

Константин Леньков