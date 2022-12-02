Безымянный сквер в Калининском районе получил имя разведчика Лягина

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга о присвоении названия прежде безымянному скверу в Калининском районе, следует из сообщения пресс-службы градоначальника от 2 декабря.

Речь идет о зеленой зоне, ограниченной улицами Хлопина, Фаворского и Политехнической. Участок получил название "сквер Виктора Лягина", сообщили в Смольном.

Лягин был советским разведчиком, во время Великой Отечественной войны возглавлял подпольную организацию, действовавшую в Херсоне и Николаеве. Группа под его руководством собирала и передавала разведданные, а также проводила диверсии. В марте 1943 года Лягин был схвачен при выполнении задания и в июле расстрелян. Позже ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В довоенное время Лягин проживал в Ленинграде. Здесь он учился в Ленинградском политехническом институте (ныне университет Петра Великого), а затем работал инженером на Ленинградском станкостроительном заводе.

Решение о присвоении имени Лягина безымянному скверу было одобрено Топонимической комиссией в начале октября.