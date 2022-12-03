Скончался петербургский писатель Илья Штемлер

В возрасте 89 лет в Петербурге ушел из жизни прозаик Илья Штемлер, о чем пишет ТАСС со ссылкой на поэтессу Татьяну Семенову. Причиной смерти, по ее словам, стали последствия тяжело перенесенной коронавирусной инфекции.

Штемлер известен петербуржцам своим написанным в шестидесятые год романом "Уйти, чтобы остаться", который посвящен Пулковской обсерватории. В 2000-е годы он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга".

В начале 2010-х годов литератор взаимодействовал со Смольным, пытаясь решить судьбу магазина "Книжная лавка писателей" на Невском проспекте.