Пескову неизвестно о новых волнах частичной мобилизации

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности второй волны мобилизации, заявил, что таковых планов у государства по-прежнему не имеется.

"Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября, после чего цены на заграничные авиарейсы резко выросли. В последний день октября президент Путин заявил, что мобилизационные мероприятия завершены, но при этом не счел важным подписывать указ об их окончании.