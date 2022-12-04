"России обязаны всем": На фоне задержания Фридмана Володин обратился ко всем бизнесменам-"страдальцам"

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале обращение, посвящённое всем бизнесменам-"страдальцам", которые покинули Россию и попали под санкции и какое-либо преследование.

Володин отметил, что сначала власти Запада отобрали у отечественных предпринимателей их "яхты, виллы, автомобили и самолёты", а теперь отправляют и их самих под арест. Касаемо последнего, то минувшим днём в Великобритании был задержан основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман, которого заподозрили в нарушении введённых в его отношении санкций. Впоследствии сообщалось, что бизнесмена отпустили под залог.

Комментируя произошедшее, Володин вспомнил слова Владимира Путина.

"В этой связи хочется вспомнить, о чём говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть эти средства", - считает председатель Госдумы.

Резюмируя, Володин указал, что первостепенной задачей является развитие России, которой многие уехавшие "обязаны всем".

"Необходимо делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть – чище", – заключил парламентарий.

Напомним, что Евросоюз ввёл санкции в отношении Фридмана и другого совладельца консорциума "Альфа-Групп" Петра Авена 28 февраля.

Отметим, что после начала военной спецоперации Фридман призывал остановить кровопролитие на Украине.