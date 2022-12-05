Клишас допустил возможность введения мер против уехавших россиян

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в беседе с "Ведомостями" о возможности введения ограничений в отношении покинувших Россию после начала частичной мобилизации граждан. По его словам, такие меры могли бы сделать "менее комфортным" для них пребывание за рубежом.

В частности, Клишас упомянул россиян, которые продолжают работать в отечественных компаниях из-за рубежа. По его словам, законодатели способны разработать меры против схем, позволяющих согражданам получать средства из России за свой труд.

При этом сенатор указал на невозможность создания помех возвращению россиян из-за рубежа, поскольку это противоречило бы Конституции. Про самих уехавших он отметил, что не считает их преступниками, но усомнился в необходимости "уговаривать их вернуться". Отъезд из страны, по его словам, может осуждаться скорее "с точки зрения морально-этической".

"Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?" — задался вопросом Клишас.

Что касается ограничений для работы в России из-за границы, то они могут коснуться работников "чувствительных сфер" экономики, предположил он. В качестве примера сенатор назвал транспортную сферу и госсектор.

В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о разработке в недрах ведомства программы возвращения покинувших Россию IT-специалистов.

Фото: Telegram-канал Андрея Клишаса