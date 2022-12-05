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Новости 11:22

Петербургские владельцы собак отдали 300 тысяч рублей штрафов с начала года

фото ЗакС политика Петербургские владельцы собак отдали 300 тысяч рублей штрафов с начала года

Судебные приставы взыскали с петербургских хозяев собак чуть менее 300 тысяч рублей с начала года за нарушения правил выгула животных, о чем сообщается на сайте регионального управления ФССП. Всего за отчетный период таких штрафов выписали 38.

Одним из типичных нарушений чиновники считают выгул крупных собак без намордника и поводка. Штрафы вправе назначать сотрудники районных администраций. На их уплату горожанам отводится два месяца, по истечении которых к погашению задолженности подключают приставов.

Отметим, что в прошлом месяце петербургские депутаты захотели законодательно регламентировать правила содержания животных. Одной из целей инициативы единоросс Денис Четырбок назвал борьбу с питомниками в многоэтажках.


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Упоминаемые персоны
Четырбок Денис Александрович 




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