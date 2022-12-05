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Новости 13:53

В Кремле отрицают обсуждение ограничений для покинувших Россию граждан

фото ЗакС политика В Кремле отрицают обсуждение ограничений для покинувших Россию граждан

Вопрос введения ограничений для покинувших страну россиян в Кремле не обсуждается, заявил 5 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов. Равным образом не идет речи о стимулировании уехавших возвращаться назад, сообщил он.

"В Кремле никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется", — процитировал Пескова "Интерфакс".

При этом представитель Кремля оговорился, что комментировать заданные вопросы следовало бы участникам рабочей дискуссии. "Мы в данном случае не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я оставляю без комментариев", — добавил он.

Ранее сенатор Андрей Клишас допустил возможность введения определенных мер против покинувших Россию граждан, которые бы сделали "менее комфортным" их пребывание за границей. При этом он отметил, что препятствовать их возвращению было бы незаконно.


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