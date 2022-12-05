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Новости 16:04

Петербуржцы начали отправлять вопросы к прямой линии Беглова

фото ЗакС политика Петербуржцы начали отправлять вопросы к прямой линии Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил дату своего общения с народом. Прямую линию на телеканале "Санкт-Петербург" и личной странице "ВКонтакте" он пообещал провести в субботу, 10 декабря. Она начнется в 12:00 часов дня. 

Беглов призвал горожан писать ему личные сообщения с вопросами или оставлять их операторам по номеру 246-79-49. 

Некоторые петербуржцы свои вопросы начали оставлять прямо под постом о прямой линии. Губернатора спросили, в частности, о низких темпах строительства метро, о программе комплексного развития территорий, о нехватке врачей, о росте цен на коммунальные услуги и проблемах с освещением дворов. Много вопросов пришло от матерей детей-инвалидов, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Они просят у Беглова личного приема.

Напомним, губернатор Петербурга уже проводил прямую линию в декабре 2020 года. Вопросы для нее отбирали заранее. Какие из них зачитывать, а какие нет, решали эксперты, которые не уставали хвалить Беглова за его работу.


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