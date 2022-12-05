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Новости 16:25

Депутаты Мосгордумы попросят Путина издать указ о завершении частичной мобилизации

фото ЗакС политика Депутаты Мосгордумы попросят Путина издать указ о завершении частичной мобилизации

Трое депутатов Мосгордумы не смогли добиться рассмотрения на одном из ближайших заседаний своего проекта обращения к президенту Владимиру Путину, в котором главу государства призывают подписать указ о завершении частичной мобилизации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта обращения Евгений Ступин. Полученный от главы государственно-правового управления Мосгордумы отказ он считает незаконным. Теперь политик вместе с единомышленниками будет пытаться обратиться к Путину непосредственно.

"Гражданам нашей страны нужны правовая определенность с мобилизацией, спокойствие и возможность хоть как-то дальше планировать свою жизнь!", - считает депутат.

Вместе со Ступиным добиваются официального прекращения частичной мобилизации Михаил Тимонов и Максим Круглов.

Напомним, что в Кремле заявили о полном завершении мобилизационных мероприятий в конце октября. Отвечая на вопрос о подписании соответствующего указа, президент сказал, что ему нужно посоветоваться с юристами.


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