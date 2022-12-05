Путин подписал закон о полном запрете "ЛГБТ-пропаганды"

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за распространение так называемой ЛГБТ-пропаганды среди всех возрастных групп россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Госдума в окончательном чтении приняла инициативу 24 ноября. Под ее текстом стоит свыше трех сотен депутатских фамилий.

После вступления закона в силу физическим лицам, обвиненным в пропаганде ЛГБТ, будет грозить штраф в размере от 50 до 400 тысяч рублей. Должностных лиц вправе будут оштрафовать на сумму от 100 до 800 тысяч рублей, а юрлиц - от 800 тысяч до 5 млн рублей.

Нормативный акт вводит еще более крупные штрафы за пропаганду педофилии (в диапазоне от 200 тысяч до 10 млн рублей), а также пропаганду среди несовершеннолетних смены пола или нетрадиционных сексуальных отношений (в диапазоне от 50 тысяч до 4 млн рублей).

Иностранцы и лица без гражданства, попавшиеся на нарушении закона, рискуют быть выдворенными из страны. Деятельность юридических лиц, нарушивших закон, смогут приостанавливать на три месяца.