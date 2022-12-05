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Новости 18:58

Сгоревший автобус "Кингисепп - Петербург" привел к уголовному делу

фото ЗакС политика Сгоревший автобус "Кингисепп - Петербург" привел к уголовному делу

Доследственная проверка по факту пожара на рейсовом автобусе "Кингисепп - Петербург", полностью уничтожившего транспортное средство, привела к возбуждению уголовного дела. Как сообщает информационный центр СК, дело завели по ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Инцидент имел место в Кингисеппском районе на рассвете 2 декабря. Проверку инициировал глава ведомства Александр Бастрыкин. В ходе происшествия никто не пострадал: водитель и пассажиры успели покинуть салон. В настоящее время следователи проводят пожарно-техническую экспертизу.

Отметим, что в минувшие выходные также сгорел очередной лазурный автобус белорусского производства. В данном случае тоже обошлось без пострадавших.


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