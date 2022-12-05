"Это их общий труд": Беглов назвал триллионный бюджет заслугой петербуржцев

В своем еженедельном выступлении по "Радио России" 5 декабря губернатор Александр Беглов коснулся темы бюджета Петербурга, закон о котором он подписал на прошлой неделе. Рассуждая о его величине, глава города улучил возможность для благодарности петербуржцам.

"На прошедшей неделе подписал закон о бюджете Петербурга. Это первый в истории нашего города триллионный бюджет", — произнес Беглов по радио. Он подчеркнул, что бюджет сочетает в себе социальную направленность со стремлением к развитию.

"Когда-то мы мечтали иметь возможность направлять на эти цели развития 15 % наших доходов, а теперь это уже 26 %, — проинформировал слушателей губернатор. — Заслуга в этом достижении принадлежит безусловно петербуржцам, это их общий труд".

Расходы на развитие, по словам Беглова, подразумевают траты на развитие транспорта и инженерной и социальной инфраструктуры. "Это новые детские сады, школы и поликлиники, больницы и благоустройство, а также постоянное повышение комфорта и качества жизни горожан", — выразил он мнение.

Отметим, что городской бюджет на ближайшие три года предполагается дефицитным. В 2023 году разница между доходами и расходами составит 146 миллиардов рублей в пользу последних. В 2024 году она уменьшится до 39 миллиардов рублей, а в 2025-м — подрастет до 46 миллиардов рублей.