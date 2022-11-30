Беглов подписал закон о бюджете Петербурга на 2023 год

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал закон о бюджете Северной столицы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Согласно закону, доходы на 2023 год должны составить 1 049 млрд рублей, расходы — 1 195 млрд рублей, дефицит — 146 млрд рублей.

В 2024 году доходы будут держаться на отметке 1 137 млрд рублей, расходы — 1 176 млрд рублей, дефицит — 39 млрд рублей.

В 2025 году доходы составят 1 187 рублей, расходы — 1 233 млрд рублей, дефицит — 46 млрд рублей.

Говоря о подписании бюджета, Беглов вновь сделал акцент на том, что бюджет в грядущем году достигнет триллиона рублей.

"Триллион в бюджете города — это общая заслуга петербуржцев и наших предприятий. Петербург получил надёжную финансовую подушку безопасности. Благодаря ей мы сможем полностью выполнять наши социальные обязательства, расширять меры поддержки, направлять средства на развитие. Сегодня расходы на развитие города увеличены до 15%. В 2023 и в 2024 годах мы поднимем эту долю до 26%. Расходы на развитие – это, прежде всего, капиталовложения в нашу инженерную и социальную инфраструктуру, новые детские сады, школы и поликлиники, больницы, развитие транспорта, и благоустройство", — высказался по случаю утверждения городского бюджета Беглов.

Расходы бюджета Петербурга основаны на 18 госпрограммах. В грядущем году они составят 1 092 млрд рублей. Наибольшие траты уйдут на обновление транспортной сферы — 274 млрд рублей, сферы образования — 240,1 млрд рублей, здравоохранения — 160,1 млрд рублей, на соцподдержку горожан — 119,8 млрд рублей, а также на обеспечение жителей Северной столицы доступным жильём и жилищно-коммунальными услугами — 78 млрд рублей.

Ключевые направления расходов городской казны — содержание бюджетной сети, в том числе за счёт средств, направляемых в Территориальный фонд ОМС, — 470,5 млрд рублей. Также предполагаются траты на развитие в размере 302,1 млрд рублей.

В контексте трат на развитие почти 201 млрд рублей уйдёт на нужды Адресной инвестиционной программы. К примеру, на приобретение нового подвижного состава будет потрачено 25,7 млрд рублей.

В капремонт соцобъектов вложат 20,9 млрд рублей, траты на покупку оборудования для них составят 18,5 млрд рублей.

11 млрд рублей уйдёт на приведение в порядок дорог, трамвайных путей и мостов.

Также 121,8 млрд рублей направят на сдерживание роста тарифов. На обеспечение мер социальной поддержки выделено 72,5 млрд рублей, на закупку лекарств — 19,5 млрд рублей.

Для финансирования региональных проектов предусмотрено 37 млрд рублей, 7 млрд из которых — средства федерального бюджета.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Петербурга заслушали доклад Беглов о бюджете-2023 в конце прошлого месяца — 26 октября. 23 ноября парламентарии утвердили проект бюджета на следующий год.