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Новости 11:33

Депутаты утвердили проект бюджета Петербурга на 2023 год

фото ЗакС политика Депутаты утвердили проект бюджета Петербурга на 2023 год

Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 ноября в окончательном чтении утвердило проект бюджета города на 2023 год и плановые 2024 и 2025 года, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, доход в следующем году составит 1,048 трлн рублей, а расходы — 1,195 трлн рублей. Так дефицит бюджета будет равен 146,7 млрд рублей.

В бюджете на 2023 год размер резервного фонда вырос до 50 млрд рублей. Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее сообщал, что основная часть расходов пойдет на развитие города. В частности, деньги будут направлены на транспортную сферу, здравоохранение, образование и социальную поддержку жителей города. 

Подробнее о представлении Бегловым бюджета - в материале ЗАКС.Ру. Позже в документ приняли корректировки губернатора.

София Саттарова


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