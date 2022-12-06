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Губернатор Старовойт сообщил об атаке беспилотника на курский аэродром

фото ЗакС политика Губернатор Старовойт сообщил об атаке беспилотника на курский аэродром

Ранним утром 6 декабря на аэродром в Курске была совершена атака беспилотника, в результате которой пожар охватил резервуар нефтенакопителя, известил у себя в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

В результате инцидента, по словам губернатора, пострадавших нет. Спецслужбы занимаются локализацией открытого горения.

Следует напомнить, что ранее в Минобороны РФ признали атаку ещё двух принадлежащих Вооружённым силам Украины беспилотников. Дроны прилетели в аэродром в Энгельсе Саратовской области и аэродром Дягилево в Рязанской области. По официальным данным силового ведомства, в результате атак погибли три человека.


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