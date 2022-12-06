Лантратова потребовала проверить двух блогеров на ЛГБТ-пропаганду

Первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием проверить блогеров Дашу Карейку и Хилми Форкс, сообщило 6 декабря РИА "Новости" со ссылкой на имеющиеся копии запросов. Парламентарий заподозрила их в распространении пропаганды нетрадиционных отношений и трансгендерности, а заодно и в оскорблении чувств верующих.

Как утверждает Лантратова, ей поступают жалобы на контент ряда российских блогеров. По ее версии, некоторые из них производят контент, который имеет "преимущественно аморальный и деструктивный характер" и представляет собой распространение запрещенной в России информации. К числу таких блогеров депутат отнесла Карейку и Форкс.

В своем обращении в Генпрокуратуру Лантратова попросила главу ведомства провести проверку по изложенным ей фактам и принять меры прокурорского реагирования. В свою очередь, Роскомнадзор она попросила "усилить контроль за данным сегментом интернета".

Накануне президент Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, в списке авторов которого оказались свыше 300 парламентариев. Закон запрещает пропагандировать не только нетрадиционные сексуальные отношения, но также педофилию и смену пола. Запрет направлен на распространение подобной информации среди всех возрастных групп россиян, а не только среди несовершеннолетних.