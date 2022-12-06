В поселке Шушары приняли бюджет в первом чтении

Депутаты муниципального совета МО "поселок Шушары" одобрили бюджет в первом чтении на заседании 5 декабря, рассказал ЗАКС.Ру мундеп Илья Смирнов. Ранее голосовать по этому вопросу отказывались пятеро муниципалов, включая главу округа Евгения Медведева.

По мнению Смирнова, трудности принятия бюджета были вызваны голосованием за внесение изменений в Устав муниципалитета, которые не поддерживает группа депутатов, критикующих главу поселка. На предыдущих заседаниях этот вопрос стоял первым в повестке встречи. Заседание 5 декабря решили начать с бюджета.

- Принятие бюджета в первом чтении - очень важное мероприятие. Тем более уже у нас декабрь месяц на дворе. У нас как было - они нас шантажировали Уставом, а далее уже шел бюджет. Здесь был ход, переставили бюджет вперед. Все спокойно прошло, - сказал ЗАКС.Ру Смирнов.

Он добавил, что местные жители также просили главу принять бюджет. По словам Смирнова, Медведеву направили порядка 160 обращений с требованием проголосовать за документ, либо уйти в отставку.

Теперь проекту бюджета предстоит пройти стадию общественных слушаний, которые должны состояться 15 декабря в здании муниципалитета.

О конфликте в местном совете поселка Шушары и двух первых попытках принять бюджет читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото: "Шумные Шушары"