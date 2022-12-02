Шушарский раскол

В муниципалитете "Поселок Шушары" противостояние между двумя группами депутатов мешает принять бюджет на 2023 год даже в первом чтении, что грозит округу отсутствием программ по благоустройству. Очередное заседание по рассмотрению бюджета прошло 1 декабря, после него с одним из оппозиционных депутатов хотели "пообщаться" неизвестные, один из них настаивал на беседе с якобы кобурой под курткой.

Уставные загвоздки

С лета совет МО "Поселок Шушары" не может принять изменения в Устав, рассказал ЗАКС.Ру глава муниципалитета Евгений Медведев, бывший депутат Законодательного собрания. Для принятия правок требуется не менее 14 голосов. Из основного документа муниципалитета требуется исключить пункты об избирательной комиссии, рассказал Медведев. По его словам, ликвидация ИКМО уже завершена. На голосование вопрос выносился уже более 10 раз, но ряд депутатов регулярно воздерживаются, утверждает глава округа. Среди них он назвал Валерия Делубу (КПРФ), Илью Смирнова (самовыдвиженец), Ольгу Краснову ("Единая Россия"), Геннадия Маркаряна (КПРФ) и Тимура Туктарова (самовыдвиженец).

Краснова сообщила ЗАКС.Ру, что у депутатов нет претензий к изменениям по избирательным комиссиям. Мундепов не устроило то, что другие правки в Устав не рассматриваются, заявила мундеп.

- У нас глава муниципального образования считает, что он может единолично считать, что принимать, что не принимать, что включать в повестку, что не включать в повестку. В связи с тем, что не рассматривались другие предложения, что комиссия НПА проводила накануне и никто о ней не оповещался, заключение комиссии никто не видел. То есть процедура была нарушена, поэтому часть депутатов голосуют против, пока не состоится диалог и пока не рассмотрятся все предложения, - пояснила Краснова.

По ее словам, среди отклоненных предложений - ужесточение правил премирования главы муниципалитета. Этот вопрос депутат Смирнов поднимал еще в январе 2022 года. Тогда он предложил премировать главу округа только после оценки его работы, но эту идею поддержали не все его коллеги.

На заседании 1 декабря изменения в Устав тоже не приняли. Глава муниципалитета Медведев заявил ЗАКС.Ру, что намерен обратиться к прокурору, чтобы он дал свои разъяснения по вопросу. Иначе тот сам может заинтересоваться бездействием совета, уверен глава округа:

- Мы дождемся протеста прокурора. А это чревато обращением в суд за неисполнение норм федерального закона. Тем более, что мы должны закончить всё это к 1 января 2023 года.

Снова обсудить поправки в Устав совет планирует на ближайшем заседании. Оно назначено на 5 декабря, рассказали депутаты.

Забрезжила 1/12

В повестке дня заседания муниципального совета "Поселок Шушары" 1 декабря стоял и вопрос о принятии бюджета на 2023 год в первом чтении. Для его утверждения тоже необходимо 2/3 голосов от общего состава совета - то есть 14. На заседании 1 декабря присутствовало 17 мундепов, из них за принятие бюджета проголосовали 12 человек, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" депутат округа от КПРФ Дулеба. Он уточнил, что против документа были глава муниципалитета Евгений Медведев, Кирилл Шабнов ("Единая Россия"), Лариса Коцарева (самовыдвиженец) и Дмитрий Дорош ("Родина"). При повторном голосовании в тот же день утвердить бюджет снова не удалось, написал Дулеба.

Это было уже второе заседание, на котором в муниципалитете пытались принять документ. В прошлый раз "воздержались" на голосовании Шабнов, Коцарева, Дорош и Елена Иванова, сообщили в группе "Шумные Шушары". Иванова в прошлый созыв совета прошла от партии "Единая Россия", в этот раз она - самовыдвиженец. Глава округа Медведев на прошлом заседании голосовал за принятие документа.

Если муниципалитет не принимает бюджет, то весь следующий год ему ежемесячно выдают 1/12 часть от всего размера дохода за предыдущий год. То есть, если совет "Поселка Шушары" не утвердит документ до конца декабря, то муниципалитет каждый месяц будет получать только часть от размера бюджета 2022 года.

Депутат-самовыдвиженец Смирнов считает, что так их коллеги "мстят" за непринятие Устава. Вопрос по основному документу ставят перед голосованием за бюджет, отметил мундеп.

- Они смотрят, как мы проголосуем. Но суть в том, что Устав - это наш внутренний документ, он не касается бюджета никаким образом. А бюджет касается всей жизни муниципалитета. В том числе, у нас пропадают субсидии, - сказал Смирнов.

По мнению Дулебы, бюджет не могут принять не из-за его содержания, а из-за "борьбы за власть". Он рассказал, что спустя три года после выборов оппозиционным депутатам удалось выстроить хорошие рабочие отношения с местной администрацией и начать контролировать расходование бюджетных денег. Вероятно, это кому-то не понравилось, предположил муниципальный депутат:

- Администрация, наконец-то, начала работать, как мы считаем, нормально, открыто. Мы можем вникать во все технические задания, мы можем вникать во все договора, мы можем начать контролировать исполнение договоров вместе с муниципальной администрацией. Но, видимо, кому-то наверху это не нужно, это неугодно.

Аналогичного мнения придерживается муниципальный депутат Ольга Краснова ("Единая Россия"), голосовавшая за принятие бюджета. Она считает, что проблема не в документе, а во взаимоотношениях главы муниципалитета с несколькими депутатами.

Ранее на работу местной администрации Шушар якобы пожаловались местные жители. Они обратились к депутату Государственной думы от "Единой России" Виталию Милонову, который перенаправил письмо в прокуратуру. Там решили провести проверку местной администрации на возможное нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, которая должна продлиться до 15 декабря.

Глава муниципального образования Евгений Медведев сообщил ЗАКС.Ру, что местная администрация передала прокуратуре запрошенные документы. Он заявил, что узнать результаты проверки важно для принятия бюджета: готовила документ та же администрация.

Заявления в разные органы написал и депутат Дорош. Он рассказал ЗАКС.Ру, что в муниципалитете якобы сложилась "плачевная ситуация" с расходованием бюджетных средств. По словам мундепа, он решил изучить некоторые моменты как бывший сотрудник внутренних дел. Дорош заявил, что якобы выявил несколько нарушений и обратился правоохранительные органы - сейчас идут проверки.

- Как эти проверки пройдут - бюджет мы примем. Потому что бюджет нужен, он очень важен. Мы его не саботируем, но мы хотим, чтобы он был прозрачен для жителей, - сказал Дорош.

Медведев отметил, что каждый депутат выдвигает свои предложения, которые должны быть учтены в бюджете. Из-за разногласий и вопросов к содержанию документа, его пока не могут принять, считает глава округа. По его мнению, совет все же утвердит бюджет до конца года.

- Я уверен, что бюджет будет принят. Никто не хочет жить на 1/12, особенно в таком большом муниципалитете как Шушары. <...> У нас впереди есть месяц, мы укладываемся в рамки, - заверил Медведев.

Мундеп Краснова в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что проект бюджета в первом чтении - это основные параметры. Вопросы, претензии и предложения прорабатываются ко второму чтению - иногда документ значительно изменяется, рассказала Краснова.

По ее словам, непринятие бюджета грозит муниципалитету фактической приостановкой программ по благоустройству. Планировать большие проекты не получится, считает депутат.

- У нас вместе со снегом сойдет асфальт, а мы будем говорить, что мы не можем ничего сделать: "У нас есть 1/12, и на нее мы опеке выделим денег, <...> а на остатки можем заделать две ямы в этом месяце". Это будет ситуация, доведенная до абсурда. Непринятие бюджета для меня - нонсенс. Вдвойне удивительно, что глава муниципалитета воздерживается от принятия бюджета. "Воздержание" равно "против" в этом голосовании, потому что нет голоса - нет бюджета, - считает Краснова.

Рассмотреть вопрос о принятии бюджета на 2023 год совет МО "Поселок Шушары" тоже должен на следующем заседании 5 декабря.

В стиле 90-х

Депутат Смирнов рассказал ЗАКС.Ру, что на заседании 1 декабря присутствовали двое неизвестных мужчин. Один из них сидел перед мундепом и пристально наблюдал за ним, сказал Смирнов. Об этом же сообщил Дулеба. По его словам, двое мужчин были на заседании муниципального совета, но в список присутствующих не записались. На совещании они вели себя тихо и вопросы не задавали, сказал мундеп.

Смирнов рассказал, что после заседания неизвестные подошли к нему на крыльце. По его словам, мужчины хотели отвести его в сторону.

- Они говорят: "Отойдем, поговорим". <...> Слово за слово, "А вы какой ориентации?" - мне вопросы посыпались, потом: "Что ты так разговариваешь?". И я спрашиваю у крепкого молодого человека, высокого, спортивного телосложения: "А что у вас там по правую руку торчит?" Он оттопыривает [куртку] и говорит: "Это оружие", - рассказал депутат. - У него кобура прозрачная, видно рукоятку, боек.

Краснова рассказала, что вместе со Смирновым выходила из здания муниципалитета и видела произошедшее:

- Они ждали на крыльце депутата Смирнова. Начался диалог, говорили: "Отойдем, поговорим". У одного молодого человека была расстегнута куртка и была видна кобура. Он не скрывал ее наличие.

Глава МО Медведев сообщил ЗАКС.Ру, что не видел описанной беседы и прокомментировать информацию не может. По словам Дороша, он никаких угроз не заметил.

- Сидели жители какие-то, но каких-то конфликтных ситуаций я не видел. <...> Полиция по вызову приехала и минуты через 3-4 уехала. Наверно, если бы что-то было: какое-то оружие, что-то еще - полиция бы не уехала. Мне кажется, это просто пиар Ильи Викторовича [Смирнова] откровенный, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, что он борец с чем-то и кто-то его пугает.

Смирнов сообщил, что отходить с мужчинами никуда не стал и вызвал полицию. Прибыв, сотрудники правоохранительных органов осмотрели местность и никого не нашли, рассказал мундеп. Он добавил, что написал заявление в полицию. По мнению Смирнова, на него пытались надавить из-за сложившейся в муниципалитете ситуации:

- Я считаю, что это из-за моей деятельности в принципе, чтобы надавить. Если это бюджетники, на них надавить легко: позвонит руководитель, скажет, всё что думает, и человек проголосует. На меня не надавить, потому что я независимый, спортивный. Я свою точку зрения высказываю за всё хорошее, за правду.

Telegram-канал "Ротонда" опубликовал фотографии неизвестных. В посте сообщается, личность одного из мужчин удалось установить.

Об идентификации неизвестных ЗАКС.Ру также рассказал Смирнов. По его словам, кобуру с пистолетом ему накануне демонстрировал мужчина, который присутствует на фотографиях клуба "Витязь".

София Саттарова