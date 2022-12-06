В Ленобласти похоронили погибшего в ходе СВО старшего лейтенанта

В Приозерском районе Ленобласти простились с погибшим на Украине старшим лейтенантом Виктором Масловым, сообщил 6 декабря портал 47news со ссылкой на главу местной администрации Александра Соклакова. Похороны состоялись в минувшее воскресенье в поселке Саперном.

Маслову было 25 лет, он родился в Ромашкинском поселении, окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Соболезнования в связи со смертью Маслова принес губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Глава региона охарактеризовал его как "настоящего русского офицера" и заявил, что он "отдал жизнь за мирных людей на Донбассе ― наших соотечественников". Обращаясь к родным и близким погибшего, Дрозденко выразил уверенность, что вместе с ними "скорбят сегодня все жители Ленинградской области".

На прошлой неделе стало известно о гибели в ходе спецоперации жителя Кировского района Ленобласти Вадима Штромило.

Фото: Администрация Приозерского района ЛО/ "ВКонтакте"