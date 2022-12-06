Свиной грипп обнаружили уже в 74 регионах России

Показатель заболеваемости ОРВИ т гриппом вырос в России за последнюю неделю на 23,3 %, сообщила 6 декабря пресс-служба Роспотребнадзора. Среди вирусов негриппозной этиологии чаще прочих фиксируются риновирусы (13,3 %), РС-вирусы (12 %), метапневмовирусы (10,1 %) и аденовирусы (7,2 %). Что касается свиного гриппа (штамм А (H1N1)), то специалисты обнаружили его уже в 74 регионах страны.

На фоне роста заболеваемости в стране продолжается прививочная кампания. "На сегодняшний день привито более 72,4 миллиона человек, что составляет 49,5 % от численности населения страны", — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Увеличение количества пациентов отмечено в 57 регионах, включая Москву, Подмосковье и Петербург. Всего за 48-ю неделю зарегистрировано 43,4 тысячи больных коронавирусом, что на 11,6 % превышает показатели неделей ранее.

Ранее сообщалось об обнаружении "единичных случаев" свиного гриппа в Петербурге. При этом в региональном управлении Роспотребнадзора отрицали наличие смертельных исходов среди больных с лабораторно подтвержденными случаями гриппа.