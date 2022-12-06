В заказнике Ленобласти спилили новогоднюю ель для Дворцовой площади

В Ленинградской области спилили новогоднюю ель, которую привезут в Петербург и установят на Дворцовой площади. Фотографиями с мест событий делится 78.ru. Дерево росло на территории заказника в Приозерском районе.

В операции по спиливанию ели принимала участие тяжёлая строительная техника. Впоследствии её погрузят на спецмашину и доставят в город на Неве.

В этом году, невзирая на намерение Смольного урезать расходы на празднование Нового года, стоимость ели увеличилась на 1,5 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Её перевозка и установка на Дворцовой обойдутся городу в 7 млн рублей. Отметим, что живое дерево на главной городской площади появляется второй год подряд.

Установить новогодний символ должны до 8 декабря.

Напомним, в нынешнем году городская администрация решила отказаться от части новогодних мероприятий (например, нескольких концертов). Вместо этого деньги хотят направить на снабжение всем необходимым петербуржцев, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.