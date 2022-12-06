Власти Ленобласти рассказали о ходе работ по проектированию Широтной магистрали

Руководитель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов рассказал о деталях процесса по возведению Широтной магистрали, участок которой проходит в том числе по территории региона, передаёт 78.ru.

По словам Седова, региональные власти тщательно следят и принимают активное участие во всех проектных работах 5-го и 6-го участка ШМСД и КАД-2, которые пролягут в Ленобласти.

"На сегодня быстрого решения эти проекты не получат, идут проработки с комитетом экономического развития, чтобы применять концессионные соглашения с разных бюджетов. Работа пока находится в зачаточной стадии", — поделился Седов во время пресс-конференции в центре ТАСС.

В конце ноября сообщалось, что в рамках строительства Широтной магистрали в створе Зольной и Фаянсовой улиц соорудят ещё один разводной мост через Неву.

Широтная магистраль, иногда называемая Восточным скоростным диаметром, задумывается как платная трасса, которая свяжет ЗСД с Мурманским шоссе.